Кримінал

Лубінець назвав геноцидом наказ Путіна про присвоєння українським дітям громадянства РФ

5 Січня 2024 18:07
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геноцид, окупація

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вживатиме всіх необхідних заходів для реагування як всередині країни, так і на міжнародній арені, на наказ президента РФ Володимира Путіна про присвоєння українським дітям громадянства Росії. Адже переведення дітей з однієї національної групи в іншу наданням примусового громадянства дітям, є однією з ознак геноциду, наголосив омбудсман.

Йдеться про наказ №11 “Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийом до громадянства Російської Федерації”, який Путін підписав 4 січня, зазначив омбудсман.

У наказі зазначається, що діти сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування, які є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням Путіна без врахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву про вступ у таке громадянство можуть подати керівники російських організацій, в яку влаштовано під нагляд дитину.

Водночас, як відзначив Лубінець, при заповненні анкети, навіть не зазначається інформація про місце проживання заявника, його контактні дані, а лише адреса та контакти за місцем роботи такого заявника, який може зникнути в будь-який момент.

“Вважаю, що присвоєння дітям громадянства РФ робиться для того, щоб депортованих українських дітей “юридично” не залишилось на їхній території”, — заявив український омбудсман.

Як він додав, виходить, що за депортованих українських дітей, які наразі перебувають у російських закладах чи в російських сім’ях під опікою, можуть подати заяви про всуп до громадянства російські громадяни, які Путін буде задовольняти без будь-яких вимог.

“Ми розуміємо страшні наслідки таких дій, адже наступним кроком після отримання ними “громадянства” РФ буде усиновлення дітей вже як росіян, а за цим — зміна їхніх персональних даних. В один момент може так статися, що жодної української дитини в РФ не залишиться, адже всі вони упродовж наступних 3 місяців можуть стати росіянами”, — наголосив Лубінець.


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