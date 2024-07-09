Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених.

Про це він повідомив на пресконференції “Повернути означає врятувати”, повідомляє “Суспільне”.

“Нам допомагають Об’єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні”, — говорив омбудсмен.

Він сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.