Argentem Creek Partners налаштована на справедливе правосуддя в кейсі з Олімпекс Купе Інтернешнл

Міжнародний інвестор Argentem Creek Partners працює на українському ринку вже давно. Проте саме кейс «Олімпекс Купе Інтернешнл» став унікальним – це перший проблемний епізод після успішних восьми років роботи на українському ринку. І тим логічніше прагнення компанії захистити свої інтереси, а головне відновити справедливість.

GNT Terminals приховує доходи

Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners (Innovatus) інвестували в різний час у розвиток перевалочного хаба GNT Terminals (Олімпекс Купе Інтернешнл), але зіткнулися з однією проблемою – невиплатою боргів (кредитів) з боку GNT Terminals. Цей кейс привернув увагу ЗМІ у лютому 2023 року. Тоді міжнародні інвестори запустили процедуру банкрутства “Олімпекс Купе Інтернешнл”. Однак події передувала ціла низка дій власників «Олімпекс Купе Інтернешнл», включаючи відмову виплачувати понад 75 млн доларів боргу інвесторам.

«Олімпекс Купе Інтернешнл» належить зерновий термінал у Одеському порті, а сам бізнес — частина групи GNT Group, яка зареєстрована на Кіпрі, але фактично контролюється українськими бізнесменами Сергієм Грозою та Володимиром Науменко. Контракт між Argentem Creek Partners та «Олімпекс Купе Інтернешнл» було укладено чотири роки тому (2019) терміном на два роки. Станом на 5 грудня 2021 року дебіторська заборгованість становила $160 млн. «Олімпекс Купе Інтернешнл» повідомили, що закупили великі обсяги агропродукції, а володіють лише $58 тис. Пізніше цю інформацію спростували.

Втім, тоді фахівці Argentem Creek Partners тільки почали розбиратися, а за кілька місяців почалася повномасштабна війна. Боржники попросили про відстрочку, пославшись на екстремальні обставини, але невдовзі стало зрозуміло, що українські бізнесмени маніпулюють, прикриваючись трагедією бойових дій, щоб не виконувати взяті на себе зобов’язання.

Команда Argentem Creek Partners зауважує, що з самого початку ціллю інвестиції були підвищення стандартів управління та прозорості бізнесу. Порушуючи ці умови, компанія «Олімпекс Купе Інтернешнл» продовжувала вести економічну діяльність, хоча інформувала інвесторів про інше, відмовляючись виплачувати борги за кредитами. При цьому власники GNT Group постійно намагаються винайти нові схеми, щоб зберегти контроль над активами та обдурити іноземних інвесторів. Наприклад, експертам Argentem Creek Partners вдалося встановити, що всупереч заявам GNT про відсутність коштів вони перевели афілійованим організаціям понад $41,6 млн. https://latifundist.com/spetsproekt/1009-olimpeks-kupe-internejshnl-serijnij-defolt-grozi-ta-naumenka-i-znovu-z-amerikanskimi-investorami

Також компанія намагалася використати українські банки для фіктивного виведення своїх активів за борги, щоби викупити їх від імені нових підконтрольних юридичних осіб. Наприклад, станом на початок 2023 року саме тоді, коли готувалася процедура банкрутства боржників, український банк «Південний» ініціював стягнення половини зернового терміналу, призначивши продаж активу третій особі. При цьому операцію проводили з порушеннями українського законодавства — стягнення здійснили до закінчення 30 днів з моменту отримання повідомлень боржником і заставником. Поспіх можна пояснити якраз спробою врятувати активи з боку одеських бізнесменів: https://daily.rbc.ua/rus/show/utsinka-100-raziv-k-olimpeks-kupe-vivodyat-1681971154.html

Такі шахрайські схеми значно звузили можливості взаємодії з боржниками, тож американські бізнесмени вирішили діяти через суд. Важливо розуміти, що Argentem Creek Partners UK Ltd — міжнародні експерти у роботі з проблемними активами та високоризиковими інвестиціями, тому шанси GNT Group з огляду на явні порушення законів та контрактів виглядають безперспективно.

Історія Argentem Creek

Інвестиційну компанію Argentem Creek Partners UK Ltd було зареєстровано на території США. Рік початку роботи – 2015. Штаб-квартира організації розташована в Нью-Йорку. Крім того, діє ціла низка офіційних представництв, розташованих як на території США (переважно — північні штати), так і на різних континентах. Географія інвестиційних проектів охоплює Аргентину, Велику Британію, ОАЕ, а також Україну, де компанія представлена буквально з моменту свого створення.

Засновник Argentem Creek – підприємець Деніел Чепмен. Саме він вирішив зібрати команду, яка складається з колишніх співробітників Black River Asset Management. Ця глобальна інвестиційна компанія добре відома на Середньому Заході США — вона працює з 1865 року та славиться своєю експертизою. Вихідці з цього бізнесу склали основу Argentem Creek Partners.

Станом на 2023 рік, тобто майже за 8 років операційної діяльності, Argentem Creek Partners реалізувала інвестиційні проекти на суму понад $2,5 млрд. Серед партнерів організації — понад 75 компаній із 20 країн світу, які представляють різні сектори економіки. Напрями інвестицій охоплюють такі сфери діяльності, як природні ресурси, агросектор, легка промисловість, важка промисловість, інші.

За інформацією на офіційному сайті компанії, список ключових напрямів діяльності включає: бізнес-інвестиції, кредити приватним особам, індивідуальні рішення щодо роботи з капіталом, розробка шляхів розвитку для організацій, які мають проблеми з подальшим розвитком бізнесу. Argentem Creek Partners допомагає проводити реструктуризацію фінансів, основного капіталу клієнтів, а також консультує щодо вдосконалення засобів управління, усунення недоліків на різних рівнях бізнесу.

При цьому експерти Argentem Creek Partners люблять проекти, що потребують нестандартних рішень, тому беруться за інвестиції на складних ринках. Часто — на території країн, що розвиваються. Цим також пояснюється особливий інтерес до України. Багаторічна експертиза членів команди Argentem Creek допомагає їм знаходити можливості для інвестування, розкриваючи потенціал проектів, в який інші гравці могли б не повірити. Однією з важливих умов такої роботи є ефективне управління ризиками.

Argentem Creek Partners наголошує, що на кожному ринку своєї присутності враховує культурний контекст, проводить ретельні дослідження, а також формує локальну мережу надійних партнерів, які забезпечують глибше розуміння ситуації.

Український досвід

Реалізація проектів на ринках, що розвиваються, — основа експертизи Argentem Creek Partners. До таких ринків, серед інших, належить Україна. Логічно, що американські інвестори з першого року роботи почали займатись українським ринком. При цьому багато хто з команди вже знали місцевий контекст, маючи досвід аналогічних проектів раніше.

Протягом 8 років діяльності Argentem Creek Partners інвестувала понад $600 млн. в українські компанії. Одержувачами цих коштів виступили організації, які займаються агробізнесом, перевезеннями, металургією, енергетикою, логістикою. Серед партнерів такі відомі гравці як Агрохолдинг «Мрія», енергетичний бізнес ДТЕК, промисловий гігант Інтерпайп, залізничний перевізник Лемтранс.

Перший з українських кейсів – порятунок найбільшого аграрного холдингу України – «Мрія». Після вторгнення російських військ (2014) холдинг вимушено оголосив дефолт, що стало серйозною проблемою для економіки країни на той момент. Argentem Creek Partners викупила борги, а згодом провела серйозні реформи компанії. Вдалося позбавитися таких проблем, як порушення менеджменту, присвоєння коштів, прострочені виплати кредитів.

Через чотири роки завдяки чіткому управлінню бізнес знову став прибутковим, а також почав відповідати міжнародним стандартам прозорості та якості управління. Агрохолдинг «Мрія» було придбано новим власником у 2019 році, а його порятунок став унікальним прецедентом бізнес-історії України. Особливо варто відзначити той факт, що іноземні інвестори вперше отримали контроль над бізнесом, задіявши процедуру банкрутства на території офшорної юрисдикції.

Іншим яскравим прикладом інвестицій є співпраця по лінії зеленої енергетики з ДТЕК. Компанія активно купує облігації ДТЕК Енерджі, підтримує розвиток вітрогенераторів, сонячних електростанцій.

Для промислового гіганта “Інтерпайп” Argentem Creek провела успішну реструктуризацію системи продажів. Це дозволило мінімізувати втрати після відмови компанії вести бізнес із російськими компаніями після 2014 року. Як результат, Інтерпайп зберіг робочі місця, а також продовжив стабільне зростання.

Лідеру залізничних перевезень України – компанії Лемтранс – ACP допомогла значно оновити потужності завдяки понад $500 млн інвестицій. Проект був повністю реалізований, а Лемтранс продовжує розвиватися, володіючи напіввагонами, ремонтними майданчиками та технічними потужностями.

Argentem Creek Partners продовжує інвестувати в Україну, але на сьогоднішній день у пріоритетах компанії успішне завершення кейсу з GNT Terminals.