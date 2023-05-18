Політика

Лондон підтвердив, що Україна вже застосовувала ракети Storm Shadow

18 Травня 2023 18:52
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зброя, воллес

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтвердив, що Збройні сили України вже використовували крилаті ракети Storm Shadow, надані Лондоном.

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати дані щодо застосування таких ракет Воллес заявив:

“Все, що я можу зараз сказати – це те, що, як я розумію, після нашого оголошення про постачання Україні вони були використані. Не можу розповісти інших подробиць”.

Раніше російські джерела повідомляли, що ЗСУ за допомогою ракет Storm Shadow завдали удару по Луганську. В інтернеті також публікувалися кадри, на яких, як стверджували автори, було зображено уламки таких ракет.

За даними виробника, крилата ракета Storm Shadow має дальність понад 250 км.

Ракети GMLRS, поставлені на даний момент США до установок HIMARS та успішно використовуються Україною, мають дальність близько 80 км.

В даний час Storm Shadow має найбільший радіус дії з усіх ракет, що є в України, і тому може вражати цілі, які російські війська раніше вважали захищеними.

Британія стала першою країною, яка поставила Києву крилаті ракети.


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