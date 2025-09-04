Лондон оплатив зброю для України на мільярд фунтів за рахунок заморожених російських активів

Великобританія оплатила закупівлю зброї та військову допомогу Україні на один мільярд фунтів стерлінгів (близько 1,2 мільярда євро) за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомив міністр оборони країни Джон Хілі під час візиту до Києва.

Це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських снарядів, ракети ППО, дрони, запчастини, а також укласти нові контракти на обслуговування і ремонт техніки та озброєння.

Всього в 2025 році Велика Британія виділила на військову підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 5,3 мільярда євро).

Уряд Великої Британії також надав Україні кредит на 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, який гасять за рахунок коштів, отриманих як прибуток від заморожених російських активів.

У відповідь на це заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав представників уряду Великої Британії “британськими злодіями”.

Він додав, що “в судовому порядку ці гроші зі зрозумілих причин не стягнути” і пригрозив “повернути захоплене в натуральній формі”. “Тобто українською землею та іншим нерухомим і рухомим майном, розташованим на ній”, — написав Медведєв у соцмережах.