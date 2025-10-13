        Кримінал

        Лобова ДТП на Львівщині: одна людина загинула, двоє госпіталізовані

        Галина Шподарева
        13 Жовтня 2025 21:08
        читать на русском →
        Смертельна ДТП на Львівщині / Фото: ГУНП у Львівській області
        Сьогодні, 13 жовтня, близько 13:40, на автодорозі Сокаль – Тартаків поблизу міста Сокаль Львівської області сталося зіткнення автомобілів BMW та Ford. Одна людина загинула, двоє зазнали травм.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        Як встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса BMW, яким керував 37-річний житель Львівщини, та автомобіля Ford Galaxy під керуванням 43-річного мешканця Сокаля.

        Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир авто BMW, 74-річний житель одного з сіл Шептицького району, загинув на місці події, а обидва водії зазнали тілесних ушкоджень та були госпіталізовані.

        Розпочато розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


