Ліван випустив по півночі Ізраїлю 70 ракет

Протягом останніх годин 4 жовтня з території Лівану по північній частині Ізраїлю було випущено понад 70 ракет.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, більшість ракет були збиті системами протиповітряної оборони, а решта впали на відкриту місцевість.

Крім того, ВПС Ізраїлю збили два підозрілих безпілотника, які нещодавно увійшли в повітряний простір країни з боку Лівану.

У відповідь на атаку, ізраїльські ВПС та безпілотники завдали серії ударів по позиціях “Хезболли” по всьому Лівану.

За словами військових, в Бейруті цілями були склади зброї, командні пункти, розвідувальні об’єкти, обладнання для спостереження та інші об’єкти інфраструктури.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що на півдні Лівану було завдано ударів по десятках складів зброї “Хезболли”, осередках бойовиків, ракетних установках і будівлях, що використовуються терористичним угрупованням.