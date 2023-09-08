Суспільство

Літаки королівських ВПС захищають кораблі з українським зерном від нападу росіян

8 Вересня 2023 20:56
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зерно, британія, літаки

Літаки королівських ВПС останніми тижнями –  після російських атак – захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

Міністерство оборони Британії активізувало свою діяльність після того, як РФ почала атакувати зернову інфраструктуру в липні, після скасування “зернової угоди”. 

“Ми використовуватимемо нашу розвідку, спостереження і рекогностування для спостереження за діяльністю Росії в Чорному морі… У рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великої Британії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних судах”, – цитує видання інформацію з Даунінг-стріт.

Про це стало відомо після того, як уряд Великої Британії оголосив про проведення в листопаді міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що покликаний з’ясувати “причини відсутності продовольчої безпеки та недоїдання”.


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