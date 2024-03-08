 “Літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю” , – Данілов

Секретар РНБО заявив, що Україна продовжить “літакопад” та затоплення врожих кораблів у Чорному морі.

Про це Данілов розповів в етері Українського радіо.

Як заявив Данілов, Україна продовжуватиме знищувати російські військові кораблі у Чорному морі.

“Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були”, – повідомив він

Також, він наголосив, що для РФ також готують “сюрпризи”, які “будуть приємними для нашої спільноти і дуже неприємними – для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві”.

Коментуючи активне збиття російських літаків, секретар РНБО, наголосив, що це стало можливим завдяки тому, що партнери посилили українські спроможності.

“Ми не можемо про певні речі розповідати з урахуванням домовленості з нашими партнерами, але, повірте, літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю. Вони всі обовʼязково будуть “посаджені” в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті”, – додав він.