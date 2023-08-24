Літак Пригожина могла збити російська система ППО – Financial Time

Літак Embraer-135, на борту якого ймовірно знаходився ватажок ПВК “Вагнера” Євген Пригожин, могла збити російська система ППО.

Про це повідомляє Financial Time.

Західний чиновник сказав виданню, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою. Однак він не зміг підтвердити, чи був на борту Пригожин.

“Путін не бере полонених”, – додав він.

Версію про збиття літака ППО озвучували раніше і деякі російські “воєнкори”. Видання “Верстка” пише, що борт Пригожина розбився за 50 км від місця розташування систем ППО 42-го зенітного ракетного полку ЗС РФ. Крім цього, неподалік знаходиться авіабаза “Хотілово”.