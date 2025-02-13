Економіка

Ліки подешевшають: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
13 Лютого 2025 15:14
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Жінка купує ліки в аптеці / Фото: Суспільне
Жінка купує ліки в аптеці / Фото: Суспільне

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який запроваджує нові правила ціноутворення на ліки. Відповідне рішення РНБО набуде чинності 1 березня 2025 року.

Зокрема, передбачається, що ціни на найбільш важливі медпрепарати знизяться на 30%. Фармакологічні компанії вже зобов’язалися переглянути вартість цих ліків.

Також уряд має внести зміни до постанови №955 від 2008 року, встановивши обмеження на торгівельні націнки.

Планується обмежити максимальну торгівельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 10% до гуртової ціни.

Крім того, Кабмін розробить зміни до закону “Про лікарські засоби”, а також запровадить так зване “правило Болар”, що дозволить виробникам готувати випуск аналогів оригінальних ліків ще до закінчення терміну дії патенту.

До впровадження системи референтного ціноутворення буде заборонена реклама та інші маркетингові стимули для продажу медикаментів. Заборона стосуватиметься як імпортних, так і українських препаратів.

Контроль за ринком посилять Антимонопольний комітет та правоохоронці, щоб запобігти завищенню цін та ухиленню від податків. А МОЗ і НСЗУ щомісяця перевірятимуть забезпечення лікарень необхідними препаратами в межах медичних гарантій.


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