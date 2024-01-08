Лікування виразки шлунка: які методи працюють?

Пептична виразка (або виразкова хвороба) є поширеним захворюванням травного тракту, яке необхідно лікувати. Виразка шлунка стає помітною через сильний біль у животі, нудоту або втрату апетиту. Лікування залежить від причини виникнення хвороби, яких існує кілька.

Медикаментозне лікування та адаптована терапія має вирішальне значення, оскільки сучасні противиразкові препарати, включно з омез https://likie.ua/tradename/omez, омепразол або ранітидин, запобігають таким ускладненням, як кровотеча або перфорація шлунка.

Як розвивається виразка шлунка?

Старий постулат стверджує: без кислоти не може бути виразки, тому що в переважній більшості випадків виразка шлунка виникає через надто кислий шлунковий сік. Шлунковий сік (шлункова кислота) необхідний для того, щоб перетравлення їжі могло початися в шлунку. Дуже кисла шлункова кислота атакує слизову оболонку шлунка і з часом пошкоджує її. Так розвиваються виразки шлунка.

Які тригери виразки шлунка?

Спочатку лікар перевіряє, чи справді симптоми виникають через виразку шлунка. Ключовим моментом у діагностиці є те, чи є причиною виразки інфекція бактеріями H. pylori. Цей тип бактерій є найпоширенішим тригером. Але стрес, алкоголь або деякі ліки також можуть стати причиною хвороби.

Після постановки діагнозу існує кілька варіантів лікування виразки шлунка.

Можливі стратегії лікування:

трав’яні засоби, що заспокоюють шлунок;

зміна дієти і способу життя в цілому;

медикаментозна регуляція вироблення шлункової кислоти;

лікування антибіотиками;

оперативне видалення виразки.

Які ліки доступні для лікування виразки шлунка?

Існує чотири групи препаратів, які використовуються для лікування виразки шлунка.

Антазид

Це безрецептурні ліки, які зв’язують і нейтралізують шлункову кислоту. Вони містять алюміній або магній і діють відразу після прийому. Однак вони мають відносно короткий термін дії – кілька годин.

Інгібітор протонної помпи

Інгібітори протонної помпи (ІПП), запобігають вивільненню (секреції) шлункової кислоти. До цієї групи відносяться такі препарати, як омепразол, омез тощо. Зараз ІПП вважаються золотим стандартом у лікуванні виразки. Однак при тривалій терапії баланс магнію і кальцію, крім усього іншого, повинен контролювати лікар.

Антагоністи Н2 рецепторів

Ця група препаратів лише частково пригнічує секрецію шлункової кислоти. До відкриття ІПП антагоністи Н2-рецепторів були стандартними ліками від виразкової хвороби. Сьогодні вони все ще використовуються, якщо, наприклад, є алергія на ІПП.

Антибіотики

Призначаються у разі інфікування бактеріями Helicobacter pylori (H. pylori) разом з інгібітором протонної помпи. Антибіотики неефективні проти інших причин виразки шлунка і тому не використовуються.

Як уникнення стресу допомагає при виразці шлунка?

Стрес є основним фактором ризику розвитку виразки шлунка. Він може порушити природний захист слизової оболонки шлунка від шлункової кислоти. А також підвищується ризик зараження бактеріями H. pylori. І навпаки, зменшення стресу допомагає лікувати і запобігти хворобі.

Стрес можна зменшити різними способами:

уникайте стресу на роботі, наприклад, за допомогою відкритого спілкування, розподілу завдань і вимиканню робочого мобільного телефону після роботи;

короткі, регулярні та свідомі перерви в повсякденному житті можуть допомогти зменшити стрес;

вправи на розслаблення, такі як йога, можуть допомогти вам знайти спокій;

стрес у приватному середовищі також слід зменшити, якщо це можливо, і вирішити конфліктні ситуації.

Чи існують альтернативні методи лікування виразки шлунка?

Для пацієнтів існують різноманітні варіанти альтернативної медицини. Вони варіюються від гомеопатії до “ритуалів маятника”. Однак наукові дослідження поки що не показали жодних помітних покращень за допомогою таких методів. Тому основна увага при лікуванні виразки шлунка зосереджена на коригуванні способу життя та відповідній медикаментозній терапії.