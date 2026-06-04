Лікування катаракти: коли зір втрачає природну чіткість

Катаракта розвивається тоді, коли кришталик ока поступово втрачає прозорість. Коли кришталик мутніє, світло гірше проходить до сітківки, а зображення стає розмитим, тьмяним і менш контрастним. Людина може помічати, що складніше читати, працювати за слабкого освітлення, розпізнавати кольори чи дивитися на джерела світла без ореолів. З часом окуляри вже не дають звичної чіткості, бо проблема пов’язана не лише з оптичною силою ока. Лікування катаракти допомагає усунути причину погіршення зору через заміну помутнілого кришталика на штучну інтраокулярну лінзу.

Катаракта може бути віковою, вродженою, посттравматичною чи пов’язаною з іншими станами організму. Важливо не чекати повного помутніння кришталика, адже занедбана катаракта може ускладнювати операцію. Рішення про втручання приймає офтальмолог після комплексної діагностики, оцінки стану ока та загального здоров’я пацієнта.

Симптоми катаракти: які зміни не варто ігнорувати

Перші прояви катаракти часто розвиваються поступово. Людина може звикати до гіршого зору й пояснювати це віком, втомою чи поганим освітленням. Саме тому регулярний огляд важливий навіть тоді, коли дискомфорт здається незначним.

На консультацію варто звернутися, якщо з’явилися:

поступове зниження чіткості зору;

погіршення бачення у сутінках;

ореоли навколо джерел світла;

розмитість, яку складно скоригувати окулярами;

часта потреба змінювати окуляри;

труднощі під час читання;

темні плями перед очима;

гірше розпізнавання кольорів.

Такі ознаки не завжди означають саме катаракту, але вони потребують професійної перевірки. Після діагностики лікар може визначити, чи потрібне спостереження, підготовка до операції, додаткові обстеження чи інший план лікування.

Операція при катаракті: як відбувається заміна кришталика

Сучасна операція катаракти передбачає видалення помутнілого природного кришталика та імплантацію штучної лінзи. Консервативні методи не можуть повернути прозорість уже зміненому кришталику, тому хірургічне втручання залишається основним ефективним способом відновлення зорового сприйняття. Методика підбирається індивідуально, з урахуванням стану ока, супутніх захворювань і зорових потреб пацієнта.

Важливу роль відіграє вибір інтраокулярної лінзи. Монофокальні лінзи забезпечують фокус на певній відстані, EDOF-лінзи розширюють діапазон чіткого бачення, мультифокальні лінзи дають кілька фокусних зон. За наявності астигматизму можуть застосовуватися торичні варіанти. Такий підбір допомагає адаптувати результат до повсякденного життя пацієнта.

Підготовка до втручання: що впливає на безпеку

Перед операцією потрібне повне офтальмологічне обстеження. Лікар оцінює ступінь помутніння кришталика, стан сітківки, очний тиск, супутні ризики та параметри майбутньої лінзи. Окремо пацієнт здає необхідні аналізи, проходить ЕКГ, погоджує дату втручання й отримує рекомендації на день операції.

Підготовка зазвичай передбачає кілька етапів:

комплексну діагностику зору;

вибір штучного кришталика;

лабораторні аналізи та ЕКГ;

консультацію щодо супутніх хвороб;

обговорення післяопераційного догляду.

Після втручання важливо дотримуватися схеми крапель, не терти око, уникати перегрівання, надмірних нахилів, значних навантажень і вчасно приходити на контрольні огляди. Відновлення зору залежить від віку, стану організму, ступеня катаракти й дисциплінованого догляду після операції.

UVC: операція на катаракту та новітнє обладнання клініки

В UVC хірургія катаракти проводиться з використанням сучасних офтальмологічних систем, які допомагають точно планувати втручання та контролювати його перебіг. У клініці застосовують Zeiss Opmi Lumera 700 – операційний мікроскоп із якісним освітленням, деталізацією та автоматизованими функціями фокусування. VERION Digital Marker допомагає пов’язати діагностичні дані з хірургічним етапом, а Constellation Vision System використовується у мікрохірургії переднього та заднього відрізків ока, зокрема під час факоемульсифікації.

Для точного розрахунку параметрів штучного кришталика важливе якісне вимірювання ока. У UVC використовується Alcon Argos – безконтактний оптичний біометр преміум-класу. Таке обладнання допомагає підвищити точність підготовки, а отже – зробити заміну кришталика більш передбачуваною для пацієнта.

Команда UVC: досвід мікрохірургії та уважний супровід

Операції з лікування катаракти в UVC виконує Михайло Ковтун – офтальмохірург, Заслужений лікар України, професор, доктор медичних наук із досвідом понад 40 років. За час практичної діяльності він провів десятки тисяч мікрохірургічних операцій, що має велике значення для пацієнтів, які готуються до втручання на очах.

У UVC пацієнта супроводжують від першої діагностики до післяопераційних оглядів. Лікар пояснює стан кришталика, допомагає обрати тип лінзи, узгоджує етапи підготовки та дає рекомендації після операції. Такий підхід поєднує технологічність, хірургічний досвід і спокійну комунікацію, завдяки чому видалення катаракти проходить зрозуміло для пацієнта на кожному етапі.

Ukrainian Vision Center. Ліценція: наказ МОЗ України № 1285 від 17.07.2023 р.