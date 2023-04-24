Лікери: основні види та особливості

Лікери – солодкі алкогольні напої, які відрізняються вмістом цукру та міцністю. Концентрація цукру варіюється в межах 100-400 г/л, міцність становить 15-45%. Крем-лікери відрізняються тягучою консистенцією, зниженим градусом (15-23%) та підвищеною концентрацією цукру (до 60%). Часто до складу продукту входять вершки. Якщо ви любите бальзами та наливки, потрібно скуштувати лікери, які також виготовляються на трав’яній або фруктово-ягідній сировині. Основа продукту – зерновий спирт або бренді, яким заливають пряні трави, ягоди та фрукти для отримання концентрованих екстрактів. Напій відомий з давніх часів. Вважається, що з’явився внаслідок експериментів алхіміків, які намагалися створити ліки від хвороб.

Поширені види

Смак лікеру залежить від складу. Трав’яні сорти готують з урахуванням пряних трав. Деякі смакоароматичні букети (Chartreuse) поєднують смак 130 трав. Лікер Benedictine виготовлений із 75 трав. Рецепти напоїв розроблені французькими ченцями і досі зберігаються у секреті. Італійський Strega відрізняється яскраво-жовтим відтінком, який надає продукту шафран. Не менш популярними є трав’яні сорти італійських виробників – Fior d’Alpe, Millefiori, Galliano. Інші поширені види:

Фруктові. Напій Curacao виготовляють із апельсинових кірок, настояних на винному спирті. До складу додають мускатний горіх, корицю та гвоздику. Відомі лимонні лікери Limoncello та Parfait Amour. Мандаринові – італійський Mandarinetto та французький Mandarine. Вишневий Maraschino роблять із мараскінової вишні, яка подрібнюється разом із кісточкою. В результаті напій набуває присмаку гіркого мигдалю. Рецепт знаменитого датського Heering створений у 1818 році. Вишневий напій п’ють у нерозбавленому вигляді і додають у коктейлі. Найвідоміший абрикосовий напій Abricotine роблять у Франції, оригінальний динний Midori – у Японії. Фінські лікери з ягід журавлини, морошки, лохини відрізняються помірною насолодою, гармонійним, насиченим смаком з приємним кислуватим відтінком.

Горіхові. Знаменитий Amaretto виготовляють з мигдалю з додаванням товчених кісточок абрикосу, пряних трав та ванілі. Для приготування не менш відомого Malibu використовують подрібнений кокос, який наполягають на барбадоському ромі. Бельгійський Baileys Hazelnut готують із фундуку, італійський Nocino – з незрілих волоських горіхів.

Вершкові. Готують за допомогою технології гомогенізації спиртової основи, вершків та цукру. У популярний Baileys входять компоненти – карамель, ваніль та шоколад. Його готують на основі ірландського віскі. Як основа для приготування вершкового Fruko Schulz використовують віскі.

Щоби насолодитися вишуканим смаком напою, краще купувати алкогольну продукцію на надійних сайтах, як maudau.com.ua, де продаються тільки сертифіковані товари. Якщо лікери п’ють у чистому вигляді, охолоджують до температури 14-20°C. Розливають у стоси ємністю 30-50 мл. П’ють невеликими ковтками, смакуючи. Якщо охолодити напій до температури 5-7 ° C, складно розібрати всі смакові відтінки – смак стає менш насиченим і яскравим.