Суспільство

Лікарям будуть надавати офіцерські звання навіть без військової кафедри
27 Липня 2024 16:32
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армія
Медики надають допомогу пораненому воїну / Фото: 53 окрема механізована бригада

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

Про це Зеленський заявив на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я у Києві.

“Мною підписано указ – положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру”, – сказав президент.


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