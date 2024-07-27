Лікарям будуть надавати офіцерські звання навіть без військової кафедри

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру.

Про це Зеленський заявив на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я у Києві.

“Мною підписано указ – положення про проходження військової служби, що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру”, – сказав президент.