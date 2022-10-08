Лікарні на Херсонщині переповнені пораненими окупантами

Триває двісті двадцять сьома доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони, але безуспішно.

Про це повідомляє Генштаб.

Противник продовжує зазнавати втрат від наших воїнів. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області вже не можуть впоратися з потоком і кількістю поранених окупантів. Медиків не вистачає.

Також поранених окупантів розмістили у дитячій клінічній лікарні в місті Лисичанськ Луганської області. Підтверджена їх кількість тут – біля тридцяти. До лікарні було додатково направлено медперсонал з інших установ.