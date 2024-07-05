Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив уряд Великої Британії

Лідер лейбористів Кір Стармер став 58-м прем’єром Великої Британії. Король Чарльз III офіційно призначив його на посаду, повідомляє ВВС.

Партія Стармера перемогла на дострокових парламентських виборах й отримала понад 400 місць з 650 у Палаті громад.

У передвиборчому маніфесті Лейбористська партія згадує російське вторгнення в Україну. У лютому 2023 року Стармер під час візиту до Києва пообіцяв, що Британія й надалі допомагатиме Україні оборонятися.

Раніше король Чарльз ІІІ прийняв відставку лідера консерваторів Ріші Сунака з посади прем’єр-міністра.

Минулого року в лютому лідер британської опозиційної Лейбористської партії приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Це був його перший візит до столиці України. Тоді він відвідав Бучу – одне з місць воєнних злочинів Росії за час повномасштабної агресії.

Під час візиту лідер лейбористів заявив, що Україна завжди користуватиметься “непохитною підтримкою” його партії.

Примітно, що у травні цього року до української столиці приїжджали лейбористи Девід Леммі та Джон Гілі, які після перемоги їхньої партії можуть стати відповідно міністрами закордонних справ та оборони. Тоді вони запевнили, що Британія і надалі підтримуватиме Україну у її війні з РФ.