Лідер Китаю застеріг Путіна від використання ядерної зброї 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента РФ Володимира Путіна від використання ядерної зброї в Україні.

Про це пише Financial Times із посиланням високопоставленого посадовця адміністрації США.

За інформацією джерела видання, Сі зробив цю заяву під час візиту до Москви в березні. З тих пір, як зазначають співбесідники, китайські чиновники приписують собі досягнення в переконанні Путіна відмовитися від завуальованих погроз застосувати ядерну зброю проти України.

FT наголошує, що у своїх публічних заявах Китай послідовно виступає проти використання ядерної зброї в Україні. Але багато хто з союзників Києва сумнівається у намірах Пекіна, враховуючи “безмежне” партнерство Сі з Путіним і так званий “мирний план”, який значною мірою повторює російські тези.