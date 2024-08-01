Лідер Ірану наказав завдати удару по Ізраїлю за вбивство ватажка ХАМАС – ЗМІ

Лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Про це пише The New York Times з посиланням на іранських чиновників, ознайомлених з цим наказом.

Хаменеї віддав наказ на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану в середу вранці, невдовзі після того, як Іран оголосив про вбивство Ганії.

Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві. Ізраїль, який воює з ХАМАС у секторі Гази, не визнав і не заперечив вбивство Ханії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану.

Видання зазначає, що наразі незрозуміло, наскільки жорсткою буде відповідь Ірану, і чи буде він ще раз калібрувати свою атаку, щоб уникнути ескалації.

“Іранське військове командування розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки дронів і ракет на військові об’єкти поблизу Тель-Авіва і Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних об’єктах, заявили іранські офіційні особи.

Один із варіантів, що розглядається, скоординована атака з боку Ірану та інших фронтів, де він має союзницькі сили, в тому числі Ємену, Сирії та Іраку, для досягнення максимального ефекту”.

“Хаменеї доручив військовим командирам Революційної гвардії і армії підготувати плани як нападу, так і оборони на випадок, якщо війна розшириться, і Ізраїль або Сполучені Штати завдадуть удару по Ірану, повідомили офіційні особи”.

У своїй публічній заяві з приводу смерті Ганії Хаменеї дав зрозуміти, що Іран відповість безпосередньо, заявивши, що “ми вважаємо помсту за його кров своїм обов’язком”, оскільки це сталося на території Ісламської Республіки. Він сказав, що Ізраїль створив умови для отримання “суворого покарання”.

У заявах інших іранських офіційних осіб, в тому числі нового президента Масуда Пезешкіана, міністерства закордонних справ, Корпусу вартових і представництва Ірану в ООН, також відкрито говорилося, що Іран відповість Ізраїлю.