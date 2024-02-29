Лідер Аргентини планує провести саміт латиноамериканських держав на підтримку України

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що планує провести саміт латиноамериканських держав на підтримку України.

Про це глава Аргентини сказав в інтерв’ю Financial Times.

Як повідомив Мілей, саміт відбудеться “пізніше цього року”. Більше жодних подробиць він не надав.

Також, лідер Аргентини наголосив, що для Аргентини є пріоритетом альянси з “країнами, які захищають свободу”, включаючи Сполучені Штати, Ізраїль, який він відвідав раніше цього місяця, та Україну, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.