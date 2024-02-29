Політика

Лідер Аргентини планує провести саміт латиноамериканських держав на підтримку України

29 Лютого 2024 12:02
читать на русском →
україна, аргентина
Хав'єр Мілей / Getty Images

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що планує провести саміт латиноамериканських держав на підтримку України.

Про це глава Аргентини сказав в інтерв’ю Financial Times.

Як повідомив Мілей, саміт відбудеться “пізніше цього року”. Більше жодних подробиць він не надав.

Також, лідер Аргентини наголосив, що для Аргентини є пріоритетом альянси з “країнами, які захищають свободу”, включаючи Сполучені Штати, Ізраїль, який він відвідав раніше цього місяця, та Україну, якій він подарував два військові вертольоти російського виробництва.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Лютого 2024 15:00

Європарламент закликав збільшити і прискорити військову підтримку Україні і конфіскувати активи РФ
29 Лютого 2024 14:45

Bloomberg: В Україні побоюються, що Росія може прорвати оборону
29 Лютого 2024 14:26

Україна отримає від Данії $1,45 млн на відновлення
29 Лютого 2024 13:29

Аудит Міноборони виявив безпідставну виплату військовим 186,6 мільйона гривень бойових
29 Лютого 2024 11:34

ЗСУ знищили ще два російські Су-34
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки