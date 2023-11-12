Лев сіє паніку на вулицях після втечі з цирку

Усю ніч закордонні ЗМІ писали про лева, який збіжав з цирку, та гуляв вулицями міста Ладісполі біля Риму.

Як передає Sky News, після втечі з цирку лева, який кілька годин бродив вулицями італійського приморського міста, зняли на відео.

На відео видно, як великий кіт в суботу ввечері гуляє темними і безлюдними вулицями Ладісполі поблизу Риму.

Non sarà la pantera dell ‘89 però che spettacolo la leonessa in fuga #Ladispoli pic.twitter.com/mSeeAn308V — viola giannoli (@violagiannoli) November 11, 2023

Мер Алессандро Грандо попередив жителів залишатися вдома, поки поліція та співробітники цирку намагатимуться зловити тварину.

У дописі на Facebook, опублікованому понад п’ять годин після того, як його початкове повідомлення викликало тривогу, синьоре Грандо сказав, що лева «заспокоїли та спіймали».

«Тепер його заберуть співробітники цирку», — написав він, подякувавши екстреним службам і волонтерам, які допомогли спіймати звіра на ім’я Кімба.

“Сподіваюся, що цей епізод може розбурхати совість і ми нарешті покладемо край експлуатації тварин у цирках”, – додав мер.

Крім того, він заявив, що не дозволяв присутність цирку з левами в місті, але сказав, що не має повноважень запобігти цьому.