Техно

Лексус GX 470 – позашляховик преміум класу 

8 Квітня 2024 20:41
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Lexus 470 GX / lexus.ua

Лексус GX 470 – це не просто автомобіль, це символ розкоші та потужності, яка перевершує всі очікування. Цей позашляховик класу Люкс вражає не лише своїм елегантним зовнішнім виглядом, але і бездоганною внутрішньою культурою, що відзначається розкішшю і передовими технологіями. 

Комфортний та місткий лексус GX

Завдяки своїй вишуканості та функціональності, lexus 470 gx стає невід’ємним супутником для тих, хто цінує комфорт і вишуканість в кожному деталі. Його величезний розмір і потужний двигун дозволяють подолати будь-які дорожні умови з легкістю, забезпечуючи бездоганне керування навіть на найскладніших теренах. Інтер’єр Лексуса GX 470 – це справжня розкіш. Від використання вишуканих матеріалів до передових технологій, кожен аспект салону переповнений вишуканістю і зручністю. Шкіряні сидіння, дерев’яні вставки та сучасні розваги роблять кожну поїздку неперевершеною. Незалежно від того, чи ви подорожуєте містом, чи вирушаєте в далекі віддалені пригоди, lexus 470 gx забезпечить вам найвищий рівень зручності та безпеки. Його передові системи безпеки та офф-роуд-компетентність зроблять кожну подорож незабутньою.

Основні характеристики lexus gx:

Двигун4.7-літровий V8
ПотужністьПриблизно 300 кінських сил (224 кВт)
Крутний моментПриблизно 447 Нм при 3,500 об/хв
ПередачаАвтоматична, 5-ступінчаста (з можливістю вибору режимів рушання)
ПривідПовний привід
Кількість місць7 пасажирських місць

Подорожуйте з впевненістю за кермом 

У своєму оновленому вигляді, лексус gx створений для подолання найскладніших місцевостей та ландшафтів. Цей позашляховик легко вмістить до 7 пасажирів, забезпечуючи комфорт і просторість для всієї вашої родини або друзів. Відчуйте задоволення від простору та функціональності нового Lexus, який поєднує сміливий дизайн з високою майстерністю виконання всіх його елементів і інноваційними технологіями. Цей позашляховик преміум-класу створений не просто для подорожей, а для відчуття повного контролю над будь-якою дорогою. Від міських вулиць до бездоріжжя, цей позашляховик демонструє вищий рівень якості та надійності. Завдяки своїй вишуканості та функціональності, Lexus gx стає головним супутником для тих, хто цінує комфорт і вишуканість в кожному деталі. Його величезний розмір і потужний двигун дозволяють подолати будь-які дорожні умови з легкістю, забезпечуючи бездоганне керування навіть на найскладніших теренах.

Отже, якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі розкіш, потужність та бездоганну якість, lexus 470 gx – ваш найкращий вибір для подорожей з впевненістю.


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