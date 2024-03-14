Суспільство

Легіон “Свобода Росії” повідомив про знищення 2 складів БК у Тьоткіному

14 Березня 2024 13:29
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Шеврон Легіону / Getty Images

Легіон “Свобода Росії” заявив, що знищив два склади боєприпасів російської армії в селищі Тьоткіне Курської області РФ, при цьому губернатор заявив, що на територію області нібито прориваються “українські терористи”, а Росгвардія повідомляє, що нібито “відбиває напад українських диверсантів”.

Про це повідомили Легіон “Свобода Росії” в Telegram, губернатор Курської області РФ Роман Старовойт, Росгвардія, російські Тelegram-канали.

“Поки путінська армія знищує будинки цивільних, артилеристи Легіону філігранно знищили одразу 2 склади БК путінських військ у Тьоткіному. Красиво горить”.


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