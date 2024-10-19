Le Monde: США не проти запросити Україну в НАТО

Байден, Макрон, Шольц і Стармер розійшлися в думках щодо ідеї запрошення України до НАТО, пише Le Monde.

Щодо України, головного пункту порядку денного, то чотири лідери прагнуть насамперед скоординувати відповіді на «план перемоги», який Володимир Зеленський представив їм останніми тижнями. На думку українського президента, мета полягає в тому, щоб дати змогу його країні змінити баланс сил із Росією і почати переговори про припинення бойових дій, по можливості, до 2025 року.

Однак поки російські війська наступають на сході країни, вимоги, висунуті Києвом своїм головним західним союзникам, викликають серйозні розбіжності між Вашингтоном, Парижем, Лондоном і Берліном.

«Це амбітний план, що зачіпає складні питання, щодо яких немає спонтанного збігу думок», – резюмує один із дипломатів.

Поки що Сполучені Штати і Німеччина блокують будь-які перспективи розширення НАТО за рахунок України, в той час як Франція і Великобританія виступають скоріше за.

Однак, за деякими даними, американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення. «Якщо Камала Гарріс буде обрана, то цілком можливо, що Байден зможе рухатися в цьому напрямку протягом перехідного періоду. Якщо ж це буде Трамп, то аргументація втрачає силу, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію», – зазначає європейське дипломатичне джерело.

Найоптимістичніші вважають, що крок Сполучених Штатів може призвести до зміни позиції Німеччини.

Хай там як, але чотири лідери не можуть розв’язати таке питання самотужки, з огляду на те, що НАТО складається з 32 членів. Туреччина та Угорщина, найімовірніше, виступлять проти будь-якого швидкого зближення Києва з альянсом.