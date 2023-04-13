Спорт

ЛЧ: “Мілан” обіграв “Наполі”, а “Реал” був сильнішим за “Челсі”

13 Квітня 2023 07:59
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ліга чемпіонів

Футболісти мадридського “Реала” з рахунком 2:0 завдали поразки лондонському “Челсі” у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

На 21-й хвилині зустрічі в Мадриді відзначився Карім Бензема, на 74-й – Марко Асенсіо.

“Челсі” догравав матч у меншості: на 59-й хвилині у його складі був вилучений Бен Чілуелл.

Гра у відповідь пройде 18 квітня в Лондоні.

В іншому вчорашньому матчі “Мілан” здобув перемогу над “Наполі”.

Результат зустрічі у Мілані – 1:0. На 40-й хвилині гол провів Ісмаель Беннасер.

“Наполі” на 74-й хвилині залишився у меншості: другу жовту картку, що призвела до видалення, отримав Андре Замбо Ангісса. Першу – чотирма хвилинами раніше.

Гра у відповідь у цій парі італійських команд запланована на 18 квітня в Неаполі.

Усі результати перших чвертьфінальних матчів:


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