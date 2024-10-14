Лавров зустрівся у Москві з посланцем Папи Римського по Україні Дзуппі 

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрівся з посланцем Папи Римського по Україні Маттео Дзуппі для обговорення повернення українських дітей та обмін полоненими.

Про це повідомляє Vtican News.

Зазначається, що метою візиту Дзуппі є зустрічі з представниками влади РФ для сприяння поверненню українських дітей та обмінові полоненими.

Це другий візит Дзуппі у Москву “в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками влади та оцінити додаткові зусилля з метою сприяння возз’єднанню українських дітей зі своїми рідними та обмінові полоненими, маючи на думці досягнення так очікуваного миру”.