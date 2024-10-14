Політика

Лавров зустрівся у Москві з посланцем Папи Римського по Україні Дзуппі 
14 Жовтня 2024 17:14
читать на русском →
лавров, мзс, Папа Римський, рф
Сергій Лавров і Маттео Дзуппі / МЗС РФ

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зустрівся з посланцем Папи Римського по Україні Маттео Дзуппі для обговорення повернення українських дітей та обмін полоненими.

Про це повідомляє Vtican News.

Зазначається, що метою візиту Дзуппі є зустрічі з представниками влади РФ для сприяння поверненню українських дітей та обмінові полоненими.

Це другий візит Дзуппі у Москву “в рамках місії, яку йому доручив Папа Франциск минулого року, щоб зустрітися з представниками влади та оцінити додаткові зусилля з метою сприяння возз’єднанню українських дітей зі своїми рідними та обмінові полоненими, маючи на думці досягнення так очікуваного миру”.


ТОП-новини
14 Жовтня 2024 20:48

Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі та поранена
14 Жовтня 2024 21:11

Родина заступника мера Києва володіє великою кількістю нерухомості у столиці – Bihus.Info
14 Жовтня 2024 19:29

КНДР фактично приймає участь у війні в Україні – Зеленський
14 Жовтня 2024 18:37

Володимир Зеленський 16 жовтня представить План перемоги
14 Жовтня 2024 18:13

Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко став командиром батальйону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
усі думки