Лауреатом Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді

Норвезький нобелівський комітет оголосив в Осло лауреата Нобелівської премії миру за 2023 рік. Нагороду присуджено іранській правозахисниці Наргіз Мохаммаді.

Повідомляється, що Мохаммаді заарештовувалась іранським режимом 13 разів і була засуджена п’ять разів.

Її засудили загалом до 31 року тюремного ув’язнення та 154 ударів батогом.

Вона все ще перебуває у в’язниці.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf