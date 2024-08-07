Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус тимчасово очолив уряд Бангладеш 

Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус очолив тимчасовий уряд Бангладеш після того, як премʼєр-міністерка Шейх Хасіна подала у відставку і вилетіла з країни.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Юнуса призначив на цю посаду президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін після зустрічі з лідерами студентського руху та керівниками сили оборони. Студентські лідери наполягали на тому, щоб саме Мухаммед Юнус очолив тимчасову адміністрацію.

Як пише видання, наразі Юнус перебуває в Парижі і незабаром повернеться до Дакки. Також очікується, що кандидатури інших членів нового уряду будуть визначені найближчим часом.

Мухаммед Юнус – 84-річний економіст і банкір. Він відомий своїм банком Grameen Bank, заснованим у 1983 році, що надає невеликі кредити у розмірі до 100 доларів для боротьби з бідністю. Юнуса нагородили Нобелівською премією миру у 2006 році за свою роботу з розвитку ринків мікрокредитування.