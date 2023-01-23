Латвія вимагає від посла РФ залишити країну до 24 лютого

МЗС Латвії сьогодні заявило, що посол Росії в цій країні Михайло Ванін має виїхати до 24 лютого.

Це продовження дипломатичного конфлікту, що почався в січні. Спочатку МЗС Естонії зажадало від Москви скоротити кількість працівників російського посольства – до восьми дипломатів.

МЗС РФ на це відповіло зниженням статусу дипломатичних відносин між Росією та Естонією. Це означає, що країни взаємно відкликають своїх послів, а диппредставництва очолять тимчасові посадові особи.

Латвія сьогодні вранці також оголосила, що має намір знизити статус дипломатичних відносин з Росією, а ввечері окреслила терміни – дата від’їзду російського посла припаде на першу річницю війни Росії з Україною.