Суспільство

Латвія передала Україні три сотні автомобілів, вилучених у п’яних водіїв

25 Грудня 2023 13:45
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допомога, латвія

За даними Служби державних доходів Латвії, цього року Україні було передано 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих латвійських водіїв, на загальну суму, що перевищує 900 тис. євро.

Як пише видання Delfi, у лютому латвійський Сейм одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою як підтримку українського суспільства.

Після того, як ці зміни в законі набули чинності, уряд Латвії цього року ухвалив уже кілька рішень щодо передачі в Україну конфіскованих автомобілів.

Наразі, за інформацією Delfi, для розгляду в уряді готуються документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їхня вартість оцінюється приблизно у 160 тис. євро.


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