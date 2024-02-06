Суспільство

Латвія не відкриватиме пропускний пункт на кордоні з Білоруссю

6 Лютого 2024 22:00
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латвія
Кордон з Білоруссю / Скрін з відео

Уряд Латвії ухвалив рішення з 11 лютого не відновлювати роботу прикордонного пункту “Сілене”, робота якого була призупинена минулого року.

Про це йдеться на сайті латвійського МВС, передає Укрінформ.

Рішення ухвалене, щоб запобігти незаконному перетину латвійсько-білоруського кордону і виключити можливу загрозу внутрішній безпеці Латвії.

У 2023 році кількість спроб незаконного перетину білорусько-латвійського кордону різко зросла. У зв’язку з цим Кабінет міністрів встановив посилений режим роботи прикордонників з 11 серпня 2023 року до 10 лютого 2024 року на територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв та в місті Даугавпілсі. Також у контексті цього розпорядження вирішено тимчасово призупинити роботу прикордонного пункту “Сілене”.

Під час ухвалення рішення враховано досвід Фінляндії. Там фінсько-російський кордон закрили через різке збільшення числа мігрантів.

Водночас на латвійсько-білоруському кордоні з 11 лютого вже не діятиме посилений режим роботи прикордонників. У МВС Латвії повідомили, що за останній місяць кількість спроб незаконного перетину кордону мінімальна. Однак у відомстві додали, що у разі потреби посилений режим може бути відновлений негайно.


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