Лабораторні аналізи для дорослих і дітей зі знижками

Лабораторні аналізи є однією з найнеобхідніших частин турботи про власне здоров’я. Перевірка стану здоров’я, рання діагностика захворювань та ефективне лікування можливі лише за умови наявності повної інформації про стан організму.

Рекомендовано щороку записуватись на лабораторні дослідження, навіть коли, як то кажуть, “нічого не турбує”. А діагностику здоров’я краще довіряти професіоналам своєї справи. Лабораторія МедЛаб вже 25 років є прикладом високого сервісу та професіоналізму у сфері лабораторної діагностики в Україні.

Українська багатопрофільна клініко-діагностична лабораторія має Центральний офіс з власною лабораторією і центральним пунктом забору біоматеріалу, а також понад 100 пунктів забору в різних куточках України.

Сьогодні у переліку досліджень пропонуються понад 1500 видів аналізів, а також зручні пакетні пропозиції, які вдало поєднують у собі все необхідне для діагностики того чи іншого стану організму. До речі, саме такі комплексні дослідження мають гарну цінову пропозицію, суттєво економлять гроші та час.

Також працюють і постійні знижки на аналізи – щосуботи пропонується знижка 10% на більшість аналізів, щоп’ятниці – 15% для пенсіонерів, а щовівторка – 15% для дітей.

Перед дослідженням кожен пацієнт може отримати медичну консультацію щодо запланованої маніпуляції, дізнатися про особливості її проведення та правила підготовки до аналізу.

Саме лабораторія МедЛаб однією з перших в Україні почала відновлювати роботу відділень після початку широкомасштабної війни. Вже з березня 2022 року вона знову запрацювала у Тернополі, а незабаром почала працювати й навіть відкривати нові пункти забору біоматеріалу на неокупованій території України.

У 2023 році під час Міжнародного форуму PRNext Медлаб стала галузевим переможцем Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією.

Усі лабораторні аналізи у МедЛаб проводяться максимально швидко й точно. Якщо дослідження потрібні маленькій дитині або лежачому хворому – можна викликати медсестру додому.

Важливим пунктом є й система лабораторної логістики з наявністю сучасного обладнання, оптимальними графіками та прокладеними маршрутами, аби забезпечити необхідний температурний режим.

У діагностичному процесі застосовується сучасне обладнання і реагенти від провідних світових виробників. Можна бути впевненим у правдивості результатів досліджень, адже МедЛаб має власну лабораторію та самостійно контролює процеси аналізів.

Для максимальної зручності з 7:00 до 20:00 працює call-центр. Пацієнти завжди отримують смс-оповіщення про готовність результатів аналізів, які можна отримати в особистому кабінеті на сайті або електронною поштою. Також можна отримати результати аналізів, перекладені на англійську.

Зберігається абсолютна конфіденційність персональних даних, а за результатами досліджень завжди доступні консультації лікарів.

Завдяки якісному сервісу у всеукраїнській лабораторії МедЛаб можна отримати задоволення навіть за такої не дуже приємної процедури, як здача аналізів.