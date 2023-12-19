“Київстар” відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова

Станом на 10 ранку 19 грудня “Київстар” відновив швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, а раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова. Також розпочала роботу інформаційна система “Мій Київстар”, де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі оператора.

Зазначається, що телеком мережа Київстару практично увійшла в період стабілізації.

“99% базових станцій на підконтрольній Україні території — у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв`язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші”, — йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, магазини “Київстару” відновили надання клієнтам більшості сервісів.

Наразі компанія продовжує покращувати роботу послуги “Домашній Інтернет” у Києві та ряді інших місць, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження в швидкості мобільного інтернету.

Крім того, спеціалісти “Київстару” працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом.

Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів із Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.

“Нагадуємо, що якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно перезавантажити телефон, або включити і виключити авіарежим. Також допомагає вибір мережі “Київстар” у налаштуваннях телефону. Компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. Просимо очікувати офіційної інформації”, — зазначили у пресслужбі.