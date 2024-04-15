Кримінал

Київський прокурор оселився в маєтку за понад 18 мільйонів, – Bihus.Info

15 Квітня 2024 21:57
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прокуратура, корупція
Будинок прокурора Олександра Гуцуляка на Київщині / Bihus.Info

Відповідальний за екологічний напрямок прокурор Київської обласної прокуратури Олександр Гуцуляк оселився у котеджному містечку, справою якого займалась його ж прокуратура. Вартість будинків там стартує з 18 мільйонів гривень.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info

Котеджне містечко «Вітаград» розташоване в селі Ходосівка, за 7 кілометрів від Києва. За даними журналістів, земельну ділянку цього котеджного містечка суд арештував восени 2021 року через нібито земельні і природоохоронні проблеми. Однак уже за рік той самий суд скасував арешт, посилаючись на лист Київської облпрокуратури про недостатність доказів.

Через пів року після цього в «Вітаграді» оселився Олександр Гуцуляк — відповідальний за екологічний напрямок прокурор тієї ж обласної прокуратури. Чоловік заїхав у двоповерховий котедж площею у 180 квадратних метрів. За даними з ресурсів забудовника, маєток такої площі коштує нині близько 18-19 мільйонів гривень. 

Тоді, ж у травні 2023-го, Гуцуляк також придбав нове авто — BMW X5 2022 року випуску. І ділянки під маєтком, і авто записані на батька прокурора.

У розмові з журналістами Гуцуляк запевняв, що його робота в прокуратурі ніяк не пов’язана з переїздом у «Вітаград». За його словами, маєток не купувався, а будувався, бо батько нібито придбав лише земельну ділянку. За декларацією Гуцуляка, майже 9 соток в пристоличній Ходосівці батькові обійшлися у менш як 200 тисяч гривень. Стільки нині там коштує одна сотка.

Окрім того, прокурор заявив, що будувати маєток почали на початку 2023-го, а заїхав він вже влітку того ж року. Однак, відповідно до аерознімків сервісу ЛУН та Google Earth Pro, будинок прокурора почали будувати ще восени 2021-го, а навесні 2022-го він вже був готовий. Гуцуляк у розмові з журналістами пояснив це «магією».

Батько прокурора, Віктор Гуцуляк, розповів журналістам іншу історію: мовляв, ділянку купив ще у 2021-му, але не оформлював, а «домовився із забудовником». При цьому, синові, який в результаті там і оселився, він нібито нічого не розповідав. Тоді ж, мовляв, і почав будівництво. Батько прокурора стверджує, що займається бізнесом і може собі це дозволити.

За даними Bihus.Info, офіційного заробітку батька прокурора за останні роки було б недостатньо для придбання і нерухомості, і нової автівки. В останній час батько Гуцуляка став також власником ще двох квартир — у Києві та в Ірпені.


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