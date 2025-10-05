Київський обласний ТЦК відповів на звинувачення у викраденні кота: “Це наслідок ворожої пропаганди”

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оприлюднив заяву у відповідь на хвилю звинувачень після відео, яке нещодавно поширили в соцмережах. На записі видно, як двоє чоловіків у військовій формі на вулиці біля приватних будинків спіймали кота, сіли в автівку та швидко поїхали.

У ТЦК різко відреагували на хвилю коментарів, у яких користувачі одразу звинуватили військове відомство. «Те, що у викраденні кота всі і одразу звинуватили ТЦК, свідчить про важку світоглядну ваду нашого суспільства», — йдеться у заяві.

У повідомленні наголошується, що така реакція — результат роботи кремлівської пропаганди, яка роками намагається дискредитувати українські центри комплектування.

«Ворожій пропаганді вдалося головне — осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу», — заявили у ТЦК.

У відомстві також звернули увагу на деталі: чоловіки на відео були в бойових сорочках, тоді як така форма не передбачена статутом для працівників ТЦК. Це, на думку представників центру, свідчить, що до військкомату фігуранти відео не мають жодного стосунку.

Київський обласний ТЦК закликав українців не піддаватися на маніпуляції та не поширювати неправдиву інформацію, яка грає на користь ворога.