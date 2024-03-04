Суспільство

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю Тандира

4 Березня 2024 15:44
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суд, судді
Олексій Тандир / Getty Imaes

Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю, якого обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП на блокпосту.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

“4 березня Київським апеляційним судом розглянуто апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду Києва, яким судді продовжено строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою”, – ідеться у повідомленні.

Захист вимагав змінити запобіжний захід на домашній арешт. Водночас суд апеляційної залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.


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