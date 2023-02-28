Кримінал

Київські ділки продавали персональні дані українців громадянам рф

28 Лютого 2023 12:26
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Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян.

Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належать мешканцям різних регіонів України.

Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували «підписку» на відповідні інтернет-ресурси.

Ділки пропонували придбати «абонемент» на місяць вартістю до 200 дол.

Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці.

За оперативними даними СБУ, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони.


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