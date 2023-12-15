Київська прем’єра кінопритчі “Повернення. Василь Кричевський” пройшла в Будинку актора

У Києві відбулася прем’єра унікальної кінопритчі «Повернення. Василь Кричевський» з творчою зустріччю її авторів у Будинку актора в межах усеукраїнського туру містами України, де жив і працював видатний вітчизняний митець Василь Кричевський та де проходили зйомки цієї документальної стрічки студії «Телекон» і благодійного фонду «ДАР».

Величезну червону залу Будинку актора заповнили численні глядачі, серед яких були кінокритики, журналісти, науковці, музейники, студенти та викладачі, волонтери та наші захисники… Гості почали збиратися раніше початку показу, і вже у фоє всі охочі жваво спілківалися з творцями фільму та фотографувалися на фоні великого пресволу з афішою стрічки.

Київську прем’єру надзвичайного фільму «Повернення. Василь Кричевський» в Будинку актора організувала «Кіноспільнота» на чолі з відомою волонтеркою та кіноблогеркою Наталією Соболевою, що до цього проводила тут творчі зустрічі з Богданом Бенюком, Олесем Саніним, Ахтемом Сеітаблаєвим, Ірмою Вітовською, Тарасом Цимбалюком, Віктором Андрієнком та іншими відомими кінематографістами з показами їхніх фільмів.

З вітальним словом на початку виступив заступник голови Національної спілки кінематографістів України, кінознавець Сергій Тримбач, який був приємно здивований такою великою кількістю глядачів на перегляді документального фільму. Далі ведучий заходу, автор програм про кіно Ігор Жуков представив авторів стрічки: режисера Сергія Заболотного, продюсерку Валентину Подгорну, оператора-постановника Павла Попкова, композитора Сергія Фоменка, графіка-плакатиста Віталія Шостю, звукорежисерку Ганну Малієнко, графіка Антона Хорольця, які під оплески вийшли на сцену і сказали свої перші слова глядачам перед показом.

Згасло світло, і на величезному екрані Будинку кіно з’явилося довгоочікуване кіно – «Повернення. Василь Кричевський»… А коли почались фінальні титри стрічки, зала вибухнула оваціями, як і в інших містах України після кожного показу.

Автори фільму знову під оплески піднялися на сцену, і разом з ними на прохання глядачів вийшов молодий і дуже схожий на свого предка Василь Кричевський, який став громадянином України і живе тепер у Києві.

У глядачів було дуже багато різноманітних питань до творців фільму, на які вони докладно відповідали. Авторів не відпускали зі сцени, навіть, коли час заходу був вже вичерпаний. Наприкінці Валентині Подгорній, яка не тільки продюсерка фільму, а ще й голова благодійного фонду «ДАР», що потужно допомагає фронту, вручили подарунок з передової – бойовий прапор з підписами наших захисників.

На жаль, київську прем’єру не змогли відвідати з поважних причин інші творці фільму: актор Олександр Ігнатуша, який захворів, але передавав вітання, художник-постановник Сергій Маслобойщиков, продюсерка Наталя Блейзер, композитор Роман Гриньків та автор сценарію Ігор Кобрин… А через 3 дні надійшла сумна звістка: Ігор Кобрин помер. Ця трагічна новина приголомшила знімальну групу та всіх, хто знав цю видатну людину і його фільми… Режисер Сергій Заболотний написав у соцмережах: «Пішов з життя Майстер. Мій вчитель і друг. Людина, з якою я йшов разом понад 20 років свого творчого життя. Я хочу про нього багато розповісти. Але не сьогодні, не зараз… “Режисер говорить своїми фільмами!”, – він так казав…» Уславлений український режисер-документаліст, сценарист і засновник всесвітньо відомої студії «Телекон» Ігор Дмитрович Кобрин (2.02.1951 – 10.12.2023) – лауреат Шевченківської премії 1989 року, член Національної спілки кінематографістів України, який 2008-го отримав звання Заслуженого діяча мистецтв України за вагомий особистий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. За понад тридцятирічний досвід у кінематографії він зробив значні доробки в українське документальне кіно, створивши багато відомих фільмів і серіалів («Собор на крові», «Чорнобиль: Два кольори часу», «Хлібна гільйотина», «1941. Заборонена правда» тощо), за що отримав численні нагороди. Ігоря Кобрина тепер не має з нами, але він буде жити в нашій пам’яті, як і його фільми – на екрані…

Фільм «Повернення. Василь Кричевський» незабаром розпочне ще й міжнародний фестивальний шлях… А київською прем’єрою гучно підсумовано цей рік 150-річчя від дня народження Василя Кричевського, що відзначався на державному рівні. Творча група стрічки розпочала всеукраїнський кінотур у жовтні із загальнонаціональної прем’єри з пресконференцією в Харкові. Потім була Полтавщина, де провели покази з творчими зустрічами в столиці гончарства Опішному і в Полтаві в місцевій обласній універсальній науковій бібліотеці. Після цього поїхали в Одесу, де показ і творча зустріч відбулися в залі Одеської кіностудії. Далі відгукнулися на запрошення громади Городенки Івано-Франківської області, де показували фільм і обговорювали його в резиденції церкви Успіння Пресвятої Богородиці. З Івано-Франкіщини відправилися у Львів, де на творчу групу чекали в Центрі Шептицького Українського католицького університету. З «Міста левів» спрямували шлях до Вінниці, де в кінотеатрі «Родина» зібрався повний зал глядачів. І нарешті – гучна київська прем’єра в Будинку кіно…

Але продовжують надходити запрошення з інших міст України з проханнями провести і в них покази цього унікального фільму. Творча група відкрита для зустрічей та можливостей показу стрічки по всій країні, а тому наступного року продовжить всеукраїнський кінотур, щоб усі охочі в різних куточках України змогли подивитися унікальну кінопритчу «Повернення. Василь Кричевський» і ознайомитися з видатною постаттю геніального вітчизняного митця.

Фото: Олена Кириченко-Поволоцька, Ігор Васильєв.