Київ: нічна бійка біля клубу закінчилася затриманням дев’ятьох чоловіків

У Солом’янському районі столиці поліція зупинила масову бійку, що сталася пізно ввечері 20 вересня.

Близько 22:40 суперечка між двома компаніями біля одного з розважальних закладів переросла у відкрите з’ясування стосунків просто на вулиці. На виклик прибули патрульні, які припинили конфлікт.

Правоохоронці доставили дев’ятьох найактивніших учасників до відділку. Наразі поліцейські встановлюють інших причетних до сутички та з’ясовують усі обставини інциденту. Також вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Поліція закликає киян повідомляти про будь-які прояви агресії чи хуліганства, щоб уникати подібних випадків у майбутньому.