Киянин вбив банкіра, а потім спалив його тіло

Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та автівкою вивіз тіло в Чернігівську область. Щоби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища у Козелецькій громаді.

Як повідомили в поліції, в ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв’язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. Було встановлено коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві.

Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв’язок з ним обірвався.

Поліцейські проаналізували величезний масив інформації і зібрали всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті зухвалого вбивства.

18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади. Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

28 липня поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку. Поліція провела низку обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.