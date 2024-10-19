Китайський виробник “мавіків” подав до суду на Пентагон

Китайський виробник безпілотників DJI (виробник популярної в Силах оборони України лінійки БПЛА Mavic) подав до суду на Міністерство оборони США у зв’язку з занесенням до списку компаній, які нібито співпрацюють зі збройними силами КНР. Компанія стверджує, що це не так і що включення до списку завдало їй значних фінансових збитків.

Найбільший у світі виробник дронів, на частку якого припадає понад половина всіх продажів комерційних дронів у США, просить окружного суддю у Вашингтоні вимагати від Пентагону виключити його зі списку «китайських військових компаній». DJI заявляє, що «не належить і не контролюється китайськими військовими», передає Голос Америки.

Включення до списку слугує попередженням для американських організацій і компаній про ризики національної безпеки, пов’язані з веденням бізнесу з такими структурами.

У позові DJI йдеться про те, що через «незаконне і помилкове рішення» Міністерства оборони вона «втратила ділові угоди, була затаврована як загроза національній безпеці, і їй було заборонено укладати контракти з кількома федеральними урядовими відомствами».

Компанія заявила, що Пентагон не взаємодіяв із нею з приводу включення до списку понад 16 місяців, і тому в неї «не було іншого вибору, окрім як звернутися по допомогу до федерального суду».

Раніше цього тижня компанія повідомила агентству Reuters, що Митно-прикордонна служба не пропускає деякі дрони DJI в США, посилаючись на Закон про запобігання примусової праці уйгурів.

Компанія стверджує, що на жодному етапі виробництва примусова праця не використовується.

Американські законодавці неодноразово висловлювали побоювання, що дрони DJI становлять загрозу, пов’язану з передачею даних, спостереженням і національною безпекою, що компанія відкидає.

Минулого місяця Палата представників США проголосувала за заборону на експлуатацію нових дронів DJI на території США. Законопроєкт чекає на рішення Сенату.