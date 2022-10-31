Китай запустив у космос останній модуль “Небесного палацу”

Китай зробив ще один значний крок у справі освоєння космосу: у понеділок із космодрому Веньчан за допомогою ракети-носія Long March-5B (“Чанчжен-5-Бі”) до національної орбітальної станції “Тяньгун” було запущено третій та останній модуль “Ментянь” .

Після стикування з двома іншими модулями, що вже знаходяться на орбіті, він складе T-подібну конструкцію. Очікується, що після завершення стикувальних робіт на цій станції, де вже працюють троє тайконавтів, найближчим десятиліттям буде проведено тисячі різноманітних експериментів.

Китай продовжує вкладати величезні кошти у свою космічну програму, в рамках якої на Марс вже було висаджено марсохід, а до Місяця відправлено кілька зондів.

Очікується, що станцію “Небесний палац” (саме так перекладається з китайського “Тяньгун”) буде повністю змонтовано вже до кінця нинішнього року. У зібраному вигляді “Тяньгун” важитиме близько 66 тонн, значно менше, ніж МКС, вага якої з усіма модулями досягла 465 тонн. В її основному модулі “Тяньхе” вже працюють троє тайконавтів (китайці навмисно використовують свій термін, щоб відрізнятись від російських космонавтів та американських астронавтів). Другий модуль “Веньтянь” вирушив до станції ще 24 липня, і його стикування пройшло в автоматичному режимі через 13 годин після запуску.

І ось тепер настала черга “Ментяня” (“Небесної мрії”). Третій та останній модуль важить близько 20 тонн, має в довжину майже 18 метрів та оснащений невеликим роботизованим маніпулятором для утримання невеликих вантажів. Модуль призначений для проведення мікрогравітаційних матеріалознавчих та гідрофізичних досліджень і несе на борту найсучасніше наукове обладнання, у тому числі перший так званий холодний атомний годинник космічного базування. Це годинник, в якому атоми охолоджуються лазером до майже абсолютного нуля.

Після завершення монтажу станція буде щонайменше 10 років перебувати на низькій земній орбіті – 400-450 кілометрів, причому в ній постійно будуть мешканці: змінні екіпажі з трьох осіб проведуть тисячі наукових експериментів та випробуватимуть нові технології.

Хоча Китай не планує використовувати свою станцію для міжнародного співробітництва, так як це відбувається на МКС, Пекін стверджує, що відкритий для спільних проектів. Ступінь цієї відкритості, втім, ще доведеться з’ясувати, оскільки багато експертів підозрюють, що на станції будуть проводитися й експерименти у військових цілях, які не передбачають сторонніх спостерігачів.