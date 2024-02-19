Політика

Китай запропонував Угорщині тісніше співпрацювати в питаннях громадської безпеки й правоохоронної діяльності

19 Лютого 2024 14:35
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китай, Угорщина
Сі Цзі Пін та Віктор Орбан / Getty Images

Пропозицію висловив міністр громадської безпеки Ван Сяохун під час зустрічі в Будапешті з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

«Китай сподівається на поглиблення правоохоронних і безпекових зв’язків із Угорщиною на тлі відзначення 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин», – сказав Ван.

На його думку, такий крок стане «новим моментом у двосторонніх відносинах» та дозволить двом країнам краще взаємодіяти в боротьбі з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

Китайський міністр також зустрівся з очільником угорського МВС Шандором Пінтером, із яким він підписав документи про співпрацю між правоохоронними та безпековими органами двох країн, але що це за документ, навіть його назва, не повідомляється.

Пропозиція Китаю активізувати безпекову співпрацю надійшла в той момент, коли Угорщина, єдиний союзник Росії в Європейському Союзі, в останнє десятиліття під керівництвом Орбана наполегливо намагається послабити свою залежність від західних країн, а останнім часом створює перешкоди для розширення НАТО в Європі, ставши єдиною країною блоку, яка не ратифікувала заявку Швеції на приєднання до Альянсу.

Угода про безпекову співпрацю з Угорщиною є дипломатичною перемогою Пекіна в Євросоюзі, який корегує свої зв’язки з другою за величиною економікою світу через розбіжності щодо прав людини, торговий дисбаланс та вторгнення Росії в Україну.

Зростаюча прихильність Будапешта до Пекіна вже вбила клин у спільний фронт ЄС – кілька разів Угорщина стояла осторонь або виступала проти позиції ЄС із критикою Китаю в питаннях прав людини, натомість вітаючи китайські інвестиції в чутливі сектори попри заклик ЄС до країн-членів координувати відносини з Китаєм із політичним курсом Брюсселя.

В Угорщині знаходиться найбільша логістична і виробнича база Huawei Technologies за межами Китаю, хоча Європейська комісія неодноразово застерігала, що китайський телекомунікаційний гігант становить загрозу безпеці ЄС, а невдовзі в цій країні у центрі Європи відкриється перший європейський завод китайського автогіганта BYD.


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