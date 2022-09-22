Китай закликав РФ і Україну до діалогу без “попередніх умов”

Діалог між Україною і Росією має бути розпочатий без попередніх умов. Про це заявив голова китайського зовнішньополітичного відомства Ван І на зустрічі із керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

“Ситуація в Україні демонструє довгострокову тенденцію зі все більш серйозними негативними побічними ефектами. Китай не хоче бачити такого розвитку подій. Ми не сидітимемо склавши руки і не підливатимемо олії у вогонь, але підтримуємо ЄС у тому, щоб він докладав усіх зусиль для досягнення миру”, — цитує Ван І російське агентство ТАСС.

Китайський дипломат уточнив, що наразі пріоритетом залишається припинення вогню.