Політика

Китай закликав РФ і Україну до діалогу без “попередніх умов”

22 Вересня 2022 19:26
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Діалог між Україною і Росією має бути розпочатий без попередніх умов. Про це заявив голова китайського зовнішньополітичного відомства Ван І на зустрічі із керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

“Ситуація в Україні демонструє довгострокову тенденцію зі все більш серйозними негативними побічними ефектами. Китай не хоче бачити такого розвитку подій. Ми не сидітимемо склавши руки і не підливатимемо олії у вогонь, але підтримуємо ЄС у тому, щоб він докладав усіх зусиль для досягнення миру”, — цитує Ван І російське агентство ТАСС.

Китайський дипломат уточнив, що наразі пріоритетом залишається припинення вогню.


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