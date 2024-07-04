Китай захопив тайванське судно

Китайська берегова охорона затримала тайванський рибальський човен у водах, які перебувають під контролем Тайваню.

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що берегова охорона Тайваню закликала Китай уникати дій, які можуть зашкодити відносинам між сторонами, та негайно звільнити членів екіпажу судна. Тайвань стверджує, що два китайські судна перехопили човен Tachinman 88 і відправили його до порту Вейтоу. За інформацією ЗМІ, на борту човна перебували шестеро людей — капітан із Тайваню та п’ять іноземних громадян.

Китай перевіряє затриманий човен, заявила тайванська влада. Тайвань направив свої судна до місця події, але спроби звільнити Tachinman 88 не мали успіху. Місцеві видання повідомляють, що у районі затримання човна традиційно рибалять.