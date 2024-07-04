Суспільство

Китай захопив тайванське судно
4 Липня 2024 08:15
читать на русском →
китай, Тайвань
Ілюстративне фото / Kyodo

Китайська берегова охорона затримала тайванський рибальський човен у водах, які перебувають під контролем Тайваню.

Про це пише Kyodo.

Зазначається, що берегова охорона Тайваню закликала Китай уникати дій, які можуть зашкодити відносинам між сторонами, та негайно звільнити членів екіпажу судна. Тайвань стверджує, що два китайські судна перехопили човен Tachinman 88 і відправили його до порту Вейтоу. За інформацією ЗМІ, на борту човна перебували шестеро людей — капітан із Тайваню та п’ять іноземних громадян.

Китай перевіряє затриманий човен, заявила тайванська влада. Тайвань направив свої судна до місця події, але спроби звільнити Tachinman 88 не мали успіху. Місцеві видання повідомляють, що у районі затримання човна традиційно рибалять.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
4 Липня 2024 10:41

В один із енергетичних об’єктів Чернігівщини влучив ворожий дрон, без електрики залишилось майже 6000 споживачів
4 Липня 2024 09:34

СБУ затримала мешканку Черкас за передачу ФСБ координатів об’єктів ЗСУ
4 Липня 2024 09:15

Удар по Дніпру 28 червня: кількість загиблих зросла до 6
4 Липня 2024 08:55

У Києві працювало ППО
4 Липня 2024 07:11

У Держдепі США запевнили, що Україні запропонують “конкретні шляхи” до членства в НАТО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки