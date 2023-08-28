Китай виробляє понад 60% компонентів для російських дронів

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти рф, яку очолюють керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), американський дипломат Майкл Макфол, виявила, що Китай виробляє 67% критично важливих компонентів для російських дронів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Група Єрмака-Макфола вивчила 174 іноземні компоненти із трьох моделей безпілотників — «Шахед-136/131», «Ланцет» і «Орлан-10», які окупанти використовують у війні проти України.

Фахівці встановили, що росія під час виготовлення БпЛА досі покладається переважно на компоненти іноземного виробництва, зокрема на мікроелектроніку.

Так, згідно з дослідженням, основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67% постачань, із них 17% — компоненти з Гонконгу.

Серед інших складових експерти виявили 5% компонентів із Туреччини та 2% з Об’єднаних Арабських Еміратів. Також у безпілотниках знайшли складники з Японії, Південної Кореї, Швейцарії тощо. Йдеться про процесори, мікросхеми, транзистори та інші важливі компоненти.

А втім, як зазначають фахівці, низку деталей рф може отримувати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Так, експерти групи закликали виробників запобігати доступу росії до їхньої продукції.

Вони пропонують узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції, базуючись на цих кодах.

Також працівники групи закликають компанії розробити чіткіші інструкції з дотримання вимог законодавства й посилити співпрацю з органами влади. Водночас уряди мають провести розслідування щодо компаній, які не дотримуються санкційної політики.

Поміж іншим експерти наголошують на застосуванні механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML), які мають допомогти з виявленням структур у третіх країнах, що експортують військову продукцію в росію.