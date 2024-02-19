Китай та Угорщина планують співпрацювати у сфері безпеки — Reuters

Китай запропонував Угорщині підтримку у питаннях безпеки, правоохоронної діяльності та боротьби з тероризмом.

Така пропозицію озвучив голова комісії з закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 75-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами, передає Reuters.

Ван Ї зокрема заявив, що такі зусилля стануть “новою родзинкою двосторонніх відносин”.

Як пише видання, Китай прагне активізувати співпрацю з Угорщиною на тлі опору розширенню НАТО з боку угорського уряду. У Reuters зазначають, що пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою КНР, оскільки зближення Будапешта та Пекіна “вже вбило клин” у колективний фронт ЄС.

Зазначається, що Ван Ї також зустрівся з міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером і вже підписав документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності і безпеки.