Китай постачає РФ технології, необхідні для війни в Україні, – WSJ

Згідно торгових даних Китай допомагає Росії у війні в Україні. Попри санкції Москва оснащує свої винищувачі, підводні човни та військових за допомогою китайських компаній.

Згідно з оглядом митних даних, Китай надає технологію, необхідну російським військовим для ведення війни Кремля в Україні, незважаючи на міжнародний кордон санкцій і експортний контроль, повідомляє Wall Street Journal.

Митні документи показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання і частини винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

Це — кілька десятків тисяч партій товарів подвійного призначення. Тобто товарів, які мають як комерційне, так і військове застосування і які Росія імпортувала після свого вторгнення минулого року.

Підтримка Китаєм Росії, коли вона веде війну проти України , мала бути на порядку денному для обговорення під час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Ця поїздка була відкладена на невизначений термін у п’ятницю після того, як Пентагон заявив, що на початку тижня він відстежив китайську розвідувальну кулю над континентальною частиною США.

Західні офіційні особи заявили, що їхня кампанія економічного тиску, розпочата минулого лютого, завдасть шкоди військовій машині Москви, націлившись на цей експорт до Росії, включаючи комп’ютерні мікросхеми, інфрачервоні камери та радарне обладнання.

Але митні та корпоративні записи показують, що Росія все ще може імпортувати цю технологію через країни, які не приєдналися до зусиль під проводом США відрізати Москву від світових ринків.