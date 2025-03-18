Китай назвав військові навчання біля Тайваню “покаранням за сепаратизм”

Китайські військові навчання поблизу Тайваню 17 березня стали “покаранням” за політику президента Тайваню Лай Чін Те, заявило Управління Китаю у справах Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

“Якщо адміністрація Лая наважиться провокувати та грати з вогнем, це призведе лише до власного знищення”, – йдеться у заяві.

17 березня Китай двічі за день здійснив військові навчання із перевірки бойової готовності повітряних сил. Він відправив 54 військових літальних апарати, включно із реактивними літаками J-10 і безпілотниками у райони поблизу Тайваню.

У відповідь Тайвань підняв у повітря свої винищувачі та направив військово-морські сили для спостереження.

Рада з материкових справ Тайваню звинуватила Пекін у загрозах та дестабілізації регіону. Вона закликала союзників допомогти зупинити військову експансію Китаю.

За даними служби безпеки Тайваню, Китай намагається зробити військові патрулі біля острова регулярними – в середньому кожні 7-10 днів.