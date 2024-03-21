Китай може вторгнутись до Тайваню до 2027 року – адмірал США

Керівник Індо-Тихоокеанського командування США, адмірал Джон Аквіліно заявив, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомив адмірал, все вказує на те, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) виконує директиву лідера КНР Сі Цзіньпіна бути готовою до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

“Дії НВАК вказують на їхню здатність вкластися в бажані Сі терміни об’єднання Тайваню з материковим Китаєм за допомогою сили, якщо буде отримано відповідний наказ”, – зазначив Аквіліно в комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США.

Він також наголосив, що попри економічні проблеми Пекіна його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% та перевищив 223 мільярди доларів.

Адмірал додав, що за три роки, що минули відтоді, як він прийняв командування, НВАК поповнилася понад 400 винищувачами та понад 20 великими військовими кораблями, а з 2020 року вона також подвоїла свої запаси балістичних та крилатих ракет.

Як стверджує Аквіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов’язані з операціями проти Тайваню, такі як імітація оточення з морською та повітряною блокадою острова.

“Це повинно турбувати весь світ”, – сказав він.

Водночас за оцінками американської розвідки, КНР не хоче військового конфлікту щодо Тайваню, навіть якщо має намір взяти острів під свій контроль.